У Києві коронавірус вбив за добу 9 осіб

За минулу добу, 24 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 380 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 144 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 21 045 осіб, в області – 8430 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 342 особи (+9 за добу), вилікувалися 6255 пацієнтів (+106). Продовжують боротися з вірусом 14 448 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Дніпрі повідомили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Через зростання важких хворих у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова вже зайняті всі ліжка.