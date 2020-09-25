У Києві коронавірус вбив за добу 9 осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 08:31, 25.09.2020 Оновлено: 08:50, 25.09.2020

За минулу добу, 24 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 380 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 144 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 21 045 осіб, в області – 8430 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 342 особи (+9 за добу), вилікувалися 6255 пацієнтів (+106). Продовжують боротися з вірусом 14 448 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Дніпрі повідомили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Через зростання важких хворих у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова вже зайняті всі ліжка.

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