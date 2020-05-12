Коронавірус у Києві спалахнув із новою силою: серед заражених – немовлята

У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 33 жінки віком від 27 до 79 років, 22 чоловіка віком від 25 до 82 років, а також четверо дітей – тримісячна дівчинка та хлопчики віком 10, 11 та 12 років.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 12 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу лабороаторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 59 людей. Один випадок, на жаль, летальний. За минулу добу вірус виявили у 14 медпрацівників. На сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 38 людей померли", – сказав він.

Коронавірус у Києві спалахнув із новою силою. Ілюстрація

Так, за його словами, серед тих, у кого за останню добу виявили коронавірус, 33 жінки віком від 27 до 79 років, 22 чоловіка від 25 до 82 років, тримісячна дівчинка та три хлопчики віком 10, 11 і 12 років.

Кличко додав, що з них до лікарень столиці доставили 10 пацієнтів, а інші – залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів. Водночас він підкреслив, що у столиці збільшується кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація.

"У стаціонарах міських лікарень перебувають на цю хвилину 218 хворих на коронавірус та 99 людей із підозрою на це захворювання. 56 пацієнтів – у важкому стані, семеро з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень", – відзначив мер Києва.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 12 травня зафіксували 2953 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19.

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