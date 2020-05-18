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18 травня • оновлено в 13:55
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Коронавірус у Києві продовжив наступ: підтверджено понад 2,3 тисячі випадків

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У Києві станом на 18 травня підтвердили 2321 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед осіб, у яких за минулу добу виявили інфекцію: 26 жінок віком від 18 до 82 років, 11 чоловіків віком від 29 до 65 років, а також четверо дітей (дві дівчинки 5-ти та 15-ти років, два хлопчики 9-ти років).

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 41 особу. Серед них – п'ятеро медиків. За минулу добу у столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього на цей час – 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2321 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", – наголосив він.

Коронавірус у Києві продовжив наступ. Ілюстрація

Коронавірус у Києві продовжив наступ. Ілюстрація

"Захворіли (Йдеться про випадки, виявлені за добу. – Ред.): 26 жінок віком від 18 до 82 років та дві дiвчинки 5-ти та 15-ти років, 11 чоловікiв віком від 29 до 65 років, два хлопчика, яким по 9 рокiв", – додав Кличко.

Так, за його словами, до лікарень столиці госпіталізували чотирьох із них, решта – залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 11 хворих. У Святошинському – дев'ять. Та по шість випадків у Деснянському та Оболонському районах столиці", – зазначив очільник Києва.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telagram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 18 травня на території Київської області кількість випадків COVID-19 зросла до 1224.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

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