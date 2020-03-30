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30 березня • оновлено в 13:03
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Коронавірус у Києві продовжив набирати темпи: Кличко розповів про нових хворих

9.5т
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У Києві серед 20 осіб, у яких за останню добу зафіксували коронавірус COVID-19, 11 жінок віком від 20 до 61 року та дев'ять чоловіків віком від 25 до 70 років.

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Загалом у столиці від початку поширення захворювання в Україні станом на 12:00 30 березня зафіксовано 102 випадки захворювання. Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювали на YouTube-каналі КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Занедужали: 11 жінок віком від 20 до 61 року та дев'ять чоловіків віком від 25 до 70 років", – пояснив очільник міста.

Коронавірус у Києві продовжив набирати темпи. Ілюстрація

Коронавірус у Києві продовжив набирати темпи. Ілюстрація

Кличко додав, що одна особа госпіталізована до Київської міської клінічної лікарні №4, троє – до міської клінічної лікарні №9, а інші залишилися лікуватися вдома, у самоізоляції, під контролем медиків. Він також підкреслив, що в столиці від COVID-19 вилікувалися вже дві людини, їх виписали з Олександрівської клінічної лікарні.

Статистика захворюваності в районах Києва:

  • Голосіївський – 14;

  • Дарницький – 13;

  • Деснянський – 4;

  • Дніпровський – 2;

  • Оболонський – 6;

  • Печерський – 27;

  • Подільський – 5;

  • Святошинський – 8;

  • Солом’янський – 16;

  • Шевченківський – 7.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Исаев Максим
Исаев Максим
Запасайтесь местами на кладбищах, скакуны!
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Перемога скоро
Перемога скоро
"Вчера в Куив доставили тесты на коронавирус. Я посмотрел, вопросы не сложные." В.Кличко
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Перемога скоро, у Кличко самая красивая маска в Киеве - венецианская)
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