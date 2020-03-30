Коронавірус у Києві продовжив набирати темпи: Кличко розповів про нових хворих

У Києві серед 20 осіб, у яких за останню добу зафіксували коронавірус COVID-19, 11 жінок віком від 20 до 61 року та дев'ять чоловіків віком від 25 до 70 років.
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Загалом у столиці від початку поширення захворювання в Україні станом на 12:00 30 березня зафіксовано 102 випадки захворювання. Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювали на YouTube-каналі КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Занедужали: 11 жінок віком від 20 до 61 року та дев'ять чоловіків віком від 25 до 70 років", – пояснив очільник міста.
Коронавірус у Києві продовжив набирати темпи. Ілюстрація
Кличко додав, що одна особа госпіталізована до Київської міської клінічної лікарні №4, троє – до міської клінічної лікарні №9, а інші залишилися лікуватися вдома, у самоізоляції, під контролем медиків. Він також підкреслив, що в столиці від COVID-19 вилікувалися вже дві людини, їх виписали з Олександрівської клінічної лікарні.
Статистика захворюваності в районах Києва:
Голосіївський – 14;
Дарницький – 13;
Деснянський – 4;
Дніпровський – 2;
Оболонський – 6;
Печерський – 27;
Подільський – 5;
Святошинський – 8;
Солом’янський – 16;
Шевченківський – 7.
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3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про оголошення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
У Києві та області зросла кількість хворих на COVID-19. У місті станом на 10:00 понеділка, 30 березня, зафіксували вже 102 випадки зараження, а на території області – ще 49.
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