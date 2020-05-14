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14 травня • оновлено в 17:05
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Коронавірус у Києві продовжив атакувати: підтверджено понад 2 тисячі випадків COVID-19

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У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 31 жінка віком від 18 до 81 року, 15 чоловіків віком від 23 до 80 років, а також шестеро дітей (чотири дівчинки від 2 до 16 років та двоє хлопчиків 12-ти та 16-ти років).

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 14 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, зросла іще на 52 особи. Серед них – шестеро медиків. За минулу добу у Києві від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час 42 летальні випадки. На сьогодні у столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – наголосив він.

Коронавірус у Києві продовжив атакувати. Ілюстрація

Коронавірус у Києві продовжив атакувати. Ілюстрація

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 31 жінка віком від 18 до 81 року, 15 чоловіків віком від 23 до 80 років, а також шестеро дітей: чотири дівчинки від 2 до 16 років, двоє хлопчиків 12-ти та 16-ти років.

"До лікарень столиці госпіталізували шістьох пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 20 осіб. Всього коронавірус подолали 189 мешканців столиці", – додав мер Києва.

Статистка захворюваності на коронавірус у Києві

Статистка захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 14 квітня зафіксували 3079 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

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