Коронавірус у Києві почав відступати: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 22 червня зафіксували 4368 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 43 осіб.

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Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Водночас 21 червня повідомлялось про 73 нові випадки COVID-19, зафіксовані за добу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, зросла ще на 43 особи. На сьогодні у столиці вже 4368 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – наголосив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 21 жінка віком від 24 до 92 років, 17 чоловіків віком від 19 до 100 років, а також дівчина, якій 17 років, чотири хлопчики віком від 4 до 11 років.

Мер Києва зазначив, що з них до лікарень столиці госпіталізували шістьох пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах – по сім, а також у Печерському – шість.

Згідно із статистикою, опублікованою під час брифінгу, у місті від коронавірусу вже одужала 1391 особа, проте померли 98.

Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок 22 червня у Київській області зафіксували 2236 підтверджених випадків COVID-19.