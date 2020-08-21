Коронавірус у Києві: Кличко заявив про ще понад 150 нових заражених

У Києві кількість заражених коронавірусом станом на 21 серпня зросла до 11 328 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще в 156 жителів столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Столиця залишається в "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Кількість хворих у Києві збільшилася за минулу добу на 156 людей. Сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Коронавірус у Києві Telegram / Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 93 жінки віком від 21 до 79 років, 55 чоловіків віком від 20 до 84 (уточнено на сторінці Кличка в Telegram. – Ред.) років, а також шість дівчаток від одного до 17 років, два хлопчики трьох і п'яти років. Зокрема, йдеться і про шістьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів.

"Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва", – зазначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 26, Голосіївському – 21, Дніпровському – 19.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером на сторінці в Telegram, у Києві коронавірус забрав життя вже 158 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 21 серпня було підтверджено вже 4805 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 78 осіб, а одужали тільки 11 хворих.