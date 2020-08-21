Коронавірус у Києві: Кличко заявив про ще понад 150 нових заражених

У Києві кількість заражених коронавірусом станом на 21 серпня зросла до 11328 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 156 жителів столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Столиця залишається в "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Кількість хворих у Києві збільшилася за минулу добу на 156 людей. Сьогодні в столиці вже 11328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб,у яких за минулу добу виявили коронавірус, 93 жінки віком від 21 до 79 років, 55 чоловіків віком від 20 до 84 (уточнено на сторінці Кличка в Telegram. – Ред.) років, а також шість дівчаток від одного до 17 років, два хлопчики трьох і п'яти років. Зокрема, мова і про шістьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів.

"Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 26, Голосіївському – 21, Дніпровському – 19.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером на сторінці у Telegram, у Києві коронавірус забрав життя вже 158 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області станом на ранок 21 серпня було підтверджено вже 4805 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 78 осіб, а одужали тільки 11 хворих.

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