Коронавірус у Києві: Кличко назвав райони-епіцентри

Вікторія Довгань Життя столиці 11:02, 12.09.2020 Оновлено: 11:11, 12.09.2020

Головними осередками розповсюдження коронавірусу в Києві минулої доби, 11 вересня, стали Дніпровський, Дарницький та Деснянський райони.

Про це написав на своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко. Він уточнив, що у Дніпровському районі виявили 65 нових випадків, у Дарницькому – 64, а Деснянському районі – 59.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Бережіть себе!" – звернувся Кличко до киян.

Розповсюдження коронавірусу в Києві.
Telegram-канал Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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