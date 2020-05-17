Коронавірус у Києві: Кличко назвав найбільш заражені райони

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 59 осіб, серед яких десятеро медиків. Водночас троє пацієнтів померли.
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Загалом у столиці вже 2280 підтверджених випадків зараження на COVID-19 і 48 – летальних. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, назвавши найбільш постраждалі райони.
Так, серед захворілих за минулу добу: 34 жінки віком від 20 до 86 років, 22 чоловіків від 18 до 66 років, дві дівчинки – 10 та 13 років, і однорічний хлопчик.
До лікарень столиці госпіталізували тільки 16 нових пацієнтів, інші ж лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Водночас одужали за минулу добу двоє киян. Загалом же коронавірус у Києві побороли 224 пацієнтів.
За словами Кличка найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому – 15 та в Солом’янському районах – 9.
"Не нехтуйте елементарними правилами, дотримуйтеся дистанції та носіть маску, будьте обережними в публічних місцях! Бережіть себе!" – закликав мер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток у Києві, де на COVID-19 захворіла 81 особа, приховували інформацію щодо першого зараженого працівника.
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