Коронавірус у Києві та області: за добу заразилися понад 400 осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 09:16, 23.09.2020 Оновлено: 09:55, 23.09.2020

За минулу добу, 22 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 307 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 128 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 20 335 осіб, в області – 8148 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 330 осіб (+5 за добу), вилікувалися 6043 пацієнти (+114). Продовжують боротися з вірусом 13 962 заражених.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські лікарі показали фото легень хворого на коронавірус. Вони порівняли здоровий орган з ураженим COVID-19.

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