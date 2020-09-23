Коронавірус у Києві та області: за добу заразилися понад 400 осіб

За минулу добу, 22 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 307 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 128 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 20 335 осіб, в області – 8148 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 330 осіб (+5 за добу), вилікувалися 6043 пацієнти (+114). Продовжують боротися з вірусом 13 962 заражених.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські лікарі показали фото легень хворого на коронавірус. Вони порівняли здоровий орган з ураженим COVID-19.