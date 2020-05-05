Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Коронавірус у Києві атакував молодь і дітей: у столиці – понад 1500 випадків COVID-19

Читати матеріал російською

У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 22 жінки віком від 18 до 73 років, 22 чоловіки від 25 до 81 років, а також четверо дітей (13-річна дівчинка та три хлопчики віком 4, 12 та 16 років).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 5 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столиці за минулу добу – ще плюс 48 осіб, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них – двоє медиків. Один випадок, на жаль, – летальний. На сьогодні у Києві вже 1583 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. З них 28 осіб померли", – наголосив він.

Коронавірус у Києві атакував молодь і дітей. Ілюстрація

Коронавірус у Києві атакував молодь і дітей. Ілюстрація

"Захворіли: 22 жінки віком від 18 до 73 років і дівчинка, якій 13 років, 22 чоловіки від 25 до 81 року та троє хлопчиків віком 4, 12 і 16 років", – додав Кличко.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували восьмеро осіб, інші залишилися на самоізоляції, під наглядом медиків.

"Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус у столиці подолала 91 особа", – зазначив очільник Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 5 травня було зафіксовано 2449 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги