Коронавірус у Києві атакував молодь і дітей: у столиці – понад 1500 випадків COVID-19

У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 22 жінки віком від 18 до 73 років, 22 чоловіки від 25 до 81 років, а також четверо дітей (13-річна дівчинка та три хлопчики віком 4, 12 та 16 років).

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Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 5 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столиці за минулу добу – ще плюс 48 осіб, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них – двоє медиків. Один випадок, на жаль, – летальний. На сьогодні у Києві вже 1583 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. З них 28 осіб померли", – наголосив він.

Коронавірус у Києві атакував молодь і дітей. Ілюстрація

"Захворіли: 22 жінки віком від 18 до 73 років і дівчинка, якій 13 років, 22 чоловіки від 25 до 81 року та троє хлопчиків віком 4, 12 і 16 років", – додав Кличко.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували восьмеро осіб, інші залишилися на самоізоляції, під наглядом медиків.

"Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус у столиці подолала 91 особа", – зазначив очільник Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 5 травня було зафіксовано 2449 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19

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