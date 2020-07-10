Коронавірус рекордно вдарив по Києву: за добу виявили майже 120 заражених

Коронавірус рекордно вдарив по Києву. Станом на 10 липня там було підтверджено 5990 випадків COVID-19, за минулу добу захворювання виявили ще у 118 мешканців столиці.

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Статистику озвучив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще у 118 людей. Серед них – четверо медиків. На сьогодні у Києві вже 5990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 61 жінка віком від 19 до 93 рокiв, 48 чоловік віком від 18 до 84 рокiв, а також чотири дівчинки від одного до шести років, п'ятеро хлопчиків від шести до 14 років. З них до медзакладів столиці госпіталізували 17 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужала за минулу добу 71 людина. Всього коронавірус подолали 2033 мешканці Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 24, у Святошинському – 17, в Дарницькому – 16.

За статистикою, опублікованою Кличком на сторінці у Telegram, у Києві коронавірус забрав життя вже 122 осіб.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 10 липня було зафіксовано 2940 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 45 осіб, водночас одужали 70.