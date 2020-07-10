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Коронавірус рекордно вдарив по Києву: за добу виявили майже 120 заражених

Яра Дорош
Життя столиці
2,9 т.
Коронавірус рекордно вдарив по Києву. Ілюстрація

Коронавірус рекордно вдарив по Києву. Ілюстрація.

Коронавірус рекордно вдарив по Києву. Станом на 10 липня там було підтверджено 5990 випадків COVID-19, за минулу добу захворювання виявили ще у 118 мешканців столиці.

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Статистику озвучив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще у 118 людей. Серед них – четверо медиків. На сьогодні у Києві вже 5990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 61 жінка віком від 19 до 93 рокiв, 48 чоловік віком від 18 до 84 рокiв, а також чотири дівчинки від одного до шести років, п'ятеро хлопчиків від шести до 14 років. З них до медзакладів столиці госпіталізували 17 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужала за минулу добу 71 людина. Всього коронавірус подолали 2033 мешканці Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 24, у Святошинському – 17, в Дарницькому – 16.

За статистикою, опублікованою Кличком на сторінці у Telegram, у Києві коронавірус забрав життя вже 122 осіб.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 10 липня було зафіксовано 2940 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 45 осіб, водночас одужали 70.

УкраїнаКиївКоронавірусНовини Києва та Київської областіВіталій Кличко
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