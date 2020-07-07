Коронавірус на Київщині: з'явилася свіжа статистика захворюваності

У Київській області станом на ранок 7 липня було зафіксовано 2809 підтверджених випадків COVID-19.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Іще 6 липня повідомлялося про 2789 випадків COVID-19 на території області, тобто за добу захворювання виявили у 20 осіб.

"7 липня (станом на 9:00) в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальні, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика захворюваності щодо всієї України:

Вінницька область – 1979 випадків;

Волинська область – 2788 випадків;

Дніпропетровська область – 1116 випадків;

Донецька область – 686 випадків;

Житомирська область – 1469 випадків;

Закарпатська область – 3458 випадків;

Запорізька область – 598 випадків;

Івано-Франківська область – 2744 випадки;

Кіровоградська область – 663 випадки;

м. Київ – 5665 випадків;

Київська область – 2809 випадків;

Львівська область – 6445 випадків;

Луганська область – 85 випадків;

Миколаївська область – 461 випадок;

Одеська область – 1919 випадків;

Полтавська область – 325 випадків;

Рівненська область – 4228 випадків;

Сумська область – 321 випадок;

Тернопільська область – 2108 випадків;

Харківська область – 2416 випадків;

Херсонська область – 196 випадків;

Хмельницька область – 842 випадки;

Чернівецька область – 5032 випадки;

Черкаська область – 678 випадків;

Чернігівська область – 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19, всього від початку року – 96 186.

Пост МОЗ Скриншот

Пост МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 7 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5665 осіб. За минулу добу у столиці було зафіксовано 63 нові випадки захворювання.