Коронавірус на Київщині: з'явилася свіжа статистика захворюваності
Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.
У Київській області станом на ранок 7 липня було зафіксовано 2809 підтверджених випадків COVID-19.
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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 6 липня повідомлялося про 2789 випадків COVID-19 на території області, тобто за добу захворювання виявили у 20 осіб.
"7 липня (станом на 9:00) в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика захворюваності щодо всієї України:
Вінницька область – 1979 випадків;
Волинська область – 2788 випадків;
Дніпропетровська область – 1116 випадків;
Донецька область – 686 випадків;
Житомирська область – 1469 випадків;
Закарпатська область – 3458 випадків;
Запорізька область – 598 випадків;
Івано-Франківська область – 2744 випадки;
Кіровоградська область – 663 випадки;
м. Київ – 5665 випадків;
Київська область – 2809 випадків;
Львівська область – 6445 випадків;
Луганська область – 85 випадків;
Миколаївська область – 461 випадок;
Одеська область – 1919 випадків;
Полтавська область – 325 випадків;
Рівненська область – 4228 випадків;
Сумська область – 321 випадок;
Тернопільська область – 2108 випадків;
Харківська область – 2416 випадків;
Херсонська область – 196 випадків;
Хмельницька область – 842 випадки;
Чернівецька область – 5032 випадки;
Черкаська область – 678 випадків;
Чернігівська область – 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 липня до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 96 186.
Пост МОЗ Скріншот
Пост МОЗ Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 7 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5665 осіб. За минулу добу у столиці було зафіксовано 63 нових випадки захворювання.