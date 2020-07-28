Коронавірус на Київщині: з'явилася свіжа статистика на 28 липня
У Київській області станом на ранок 28 липня було підтверджено 3 590 випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 42 осіб, видужали за цей час – 13. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 60 осіб, а одужали – 2 574. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"28 липня (станом на 9:00) в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків. Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2627 випадків;
Волинська область – 3648 випадків;
Дніпропетровська область – 1334 випадки;
Донецька область – 852 випадки;
Житомирська область – 1744 випадки;
Закарпатська область – 4940 випадків;
Запорізька область – 753 випадки;
Івано-Франківська область – 4224 випадки;
Кіровоградська область – 697 випадків;
м. Київ – 7800 випадків;
Київська область – 3590 випадків;
Львівська область – 9099 випадків;
Луганська область – 121 випадок;
Миколаївська область – 562 випадки;
Одеська область – 3031 випадок;
Полтавська область – 401 випадок;
Рівненська область – 5784 випадки;
Сумська область – 454 випадки;
Тернопільська область – 2822 випадки;
Харківська область – 3478 випадків;
Херсонська область – 221 випадок;
Хмельницька область – 1069 випадків;
Чернівецька область – 5692 випадки;
Черкаська область – 906 випадків;
Чернігівська область – 726 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 118 002.
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