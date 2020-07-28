Коронавірус на Київщині: з'явилася свіжа статистика на 28 липня

У Київській області станом на ранок 28 липня було підтверджено 3 590 випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 42 осіб, видужали за цей час – 13. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 60 осіб, а одужали – 2 574. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"28 липня (станом на 9:00) в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків. Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2627 випадків;

Волинська область – 3648 випадків;

Дніпропетровська область – 1334 випадки;

Донецька область – 852 випадки;

Житомирська область – 1744 випадки;

Закарпатська область – 4940 випадків;

Запорізька область – 753 випадки;

Івано-Франківська область – 4224 випадки;

Кіровоградська область – 697 випадків;

м. Київ – 7800 випадків;

Київська область – 3590 випадків;

Львівська область – 9099 випадків;

Луганська область – 121 випадок;

Миколаївська область – 562 випадки;

Одеська область – 3031 випадок;

Полтавська область – 401 випадок;

Рівненська область – 5784 випадки;

Сумська область – 454 випадки;

Тернопільська область – 2822 випадки;

Харківська область – 3478 випадків;

Херсонська область – 221 випадок;

Хмельницька область – 1069 випадків;

Чернівецька область – 5692 випадки;

Черкаська область – 906 випадків;

Чернігівська область – 726 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 118 002.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

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