Коронавірус на Київщині: з'явилася свіжа статистика на 28 серпня
На Київщині станом на ранок 28 серпня було підтверджено вже 5397 випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили в 92 осіб, двоє померли, видужали за цей час 36 хворих. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли 93 особи, а одужали – 3543. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"28 серпня (станом на 9:00) в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 – летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків. Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів", – ідеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3800 випадків;
Волинська область – 5320 випадків;
Дніпропетровська область – 2162 випадки;
Донецька область – 1318 випадків;
Житомирська область – 3063 випадки;
Закарпатська область – 7302 випадки;
Запорізька область – 1487 випадків;
Івано-Франківська область – 8661 випадок;
Кіровоградська область – 790 випадків;
м. Київ – 12 719 випадків;
Київська область – 5397 випадків;
Львівська область – 13 978 випадків;
Луганська область – 274 випадки;
Миколаївська область – 1077 випадків;
Одеська область – 6751 випадок;
Полтавська область – 705 випадків;
Рівненська область – 8921 випадок;
Сумська область – 1361 випадок;
Тернопільська область – 5478 випадків;
Харківська область – 8444 випадки;
Херсонська область – 374 випадки;
Хмельницька область – 2194 випадки;
Чернівецька область – 9855 випадків;
Черкаська область – 1390 випадків;
Чернігівська область – 1676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 серпня до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 174 623.
Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу згубно вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.