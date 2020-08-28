Коронавірус на Київщині: з'явилася свіжа статистика на 28 серпня

На Київщині станом на ранок 28 серпня було підтверджено вже 5397 випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили в 92 осіб, двоє померли, видужали за цей час 36 хворих. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли 93 особи, а одужали – 3543. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"28 серпня (станом на 9:00) в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 – летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків. Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів", – ідеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3800 випадків;

Волинська область – 5320 випадків;

Дніпропетровська область – 2162 випадки;

Донецька область – 1318 випадків;

Житомирська область – 3063 випадки;

Закарпатська область – 7302 випадки;

Запорізька область – 1487 випадків;

Івано-Франківська область – 8661 випадок;

Кіровоградська область – 790 випадків;

м. Київ – 12 719 випадків;

Київська область – 5397 випадків;

Львівська область – 13 978 випадків;

Луганська область – 274 випадки;

Миколаївська область – 1077 випадків;

Одеська область – 6751 випадок;

Полтавська область – 705 випадків;

Рівненська область – 8921 випадок;

Сумська область – 1361 випадок;

Тернопільська область – 5478 випадків;

Харківська область – 8444 випадки;

Херсонська область – 374 випадки;

Хмельницька область – 2194 випадки;

Чернівецька область – 9855 випадків;

Черкаська область – 1390 випадків;

Чернігівська область – 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 серпня до Центру надійшло 2812 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 174 623.

Коронавірус на Київщині Скриншот

В Україні вже 114 497 випадків COVID-19 Скриншот

За добу зафіксовано 2438 нових випадків Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу згубно вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

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