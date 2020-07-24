Коронавірус на Київщині: з'явилась свіжа статистика на 24 липня
На Київщині станом на ранок 24 липня було зафіксовано 3421 підтверджений випадок COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 30 осіб, а одужали за цей час 46 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2511. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2462 випадки;
Волинська область – 3446 випадків;
Дніпропетровська область – 1302 випадки;
Донецька область – 830 випадків;
Житомирська область – 1670 випадків;
Закарпатська область – 4706 випадків;
Запорізька область – 712 випадків;
Івано-Франківська область – 3852 випадки;
Кіровоградська область – 689 випадків;
м. Київ – 7396 випадків;
Київська область – 3421 випадок;
Львівська область – 8588 випадків;
Луганська область – 118 випадків;
Миколаївська область – 536 випадків;
Одеська область – 2749 випадків;
Полтавська область – 378 випадок;
Рівненська область – 5399 випадків;
Сумська область – 397 випадків;
Тернопільська область – 2604 випадки;
Харківська область – 3277 випадків;
Херсонська область – 218 випадків;
Хмельницька область – 1021 випадок;
Чернівецька область – 5485 випадків;
Черкаська область – 888 випадків;
Чернігівська область – 679 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 113 589.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені розповіли, що препарати, що допомагають під час виразки, гастриту й печії, можуть підвищити ризик смерті пацієнтів із COVID-19.