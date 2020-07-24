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Коронавірус на Київщині: з'явилась свіжа статистика на 24 липня

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,0 т.
Коронавірус на Київщині

Коронавірус на Київщині.

На Київщині станом на ранок 24 липня було зафіксовано 3421 підтверджений випадок COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 30 осіб, а одужали за цей час 46 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2511. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2462 випадки;

  • Волинська область – 3446 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1302 випадки;

  • Донецька область – 830 випадків;

  • Житомирська область – 1670 випадків;

  • Закарпатська область – 4706 випадків;

  • Запорізька область – 712 випадків;

  • Івано-Франківська область – 3852 випадки;

  • Кіровоградська область – 689 випадків;

  • м. Київ – 7396 випадків;

  • Київська область – 3421 випадок;

  • Львівська область – 8588 випадків;

  • Луганська область – 118 випадків;

  • Миколаївська область – 536 випадків;

  • Одеська область – 2749 випадків;

  • Полтавська область – 378 випадок;

  • Рівненська область – 5399 випадків;

  • Сумська область – 397 випадків;

  • Тернопільська область – 2604 випадки;

  • Харківська область – 3277 випадків;

  • Херсонська область – 218 випадків;

  • Хмельницька область – 1021 випадок;

  • Чернівецька область – 5485 випадків;

  • Черкаська область – 888 випадків;

  • Чернігівська область – 679 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 113 589.

Дані РНБО

Дані РНБО Скріншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скріншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені розповіли, що препарати, що допомагають під час виразки, гастриту й печії, можуть підвищити ризик смерті пацієнтів із COVID-19.

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