Коронавірус на Київщині: з'явилась свіжа статистика на 24 липня

На Київщині станом на ранок 24 липня було зафіксовано 3421 підтверджений випадок COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 30 осіб, а одужали за цей час 46 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2511. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2462 випадки;

Волинська область – 3446 випадків;

Дніпропетровська область – 1302 випадки;

Донецька область – 830 випадків;

Житомирська область – 1670 випадків;

Закарпатська область – 4706 випадків;

Запорізька область – 712 випадків;

Івано-Франківська область – 3852 випадки;

Кіровоградська область – 689 випадків;

м. Київ – 7396 випадків;

Київська область – 3421 випадок;

Львівська область – 8588 випадків;

Луганська область – 118 випадків;

Миколаївська область – 536 випадків;

Одеська область – 2749 випадків;

Полтавська область – 378 випадок;

Рівненська область – 5399 випадків;

Сумська область – 397 випадків;

Тернопільська область – 2604 випадки;

Харківська область – 3277 випадків;

Херсонська область – 218 випадків;

Хмельницька область – 1021 випадок;

Чернівецька область – 5485 випадків;

Черкаська область – 888 випадків;

Чернігівська область – 679 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 113 589.

Дані РНБО Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

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