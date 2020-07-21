Коронавірус на Київщині: з'явилась свіжа статистика на 21 липня
На Київщині станом на ранок 21 липня було зафіксовано 3332 підтверджені випадки COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 24 осіб, одужали за цей час 30 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2307. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"21 липня (станом на 9:00) в Україні 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 673 нових випадки. Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2330 випадків;
Волинська область – 3318 випадків;
Дніпропетровська область – 1224 випадки;
Донецька область – 797 випадків;
Житомирська область – 1609 випадків;
Закарпатська область – 4518 випадків;
Запорізька область – 682 випадки;
Івано-Франківська область – 3611 випадків;
Кіровоградська область – 686 випадків;
м. Київ – 7034 випадки;
Київська область – 3332 випадки;
Львівська область – 8229 випадків;
Луганська область – 110 випадків;
Миколаївська область – 524 випадки;
Одеська область – 2638 випадків;
Полтавська область – 356 випадків;
Рівненська область – 5183 випадки;
Сумська область – 371 випадок;
Тернопільська область – 2466 випадків;
Харківська область – 3082 випадки;
Херсонська область – 216 випадків;
Хмельницька область – 991 випадок;
Чернівецька область – 5363 випадки;
Черкаська область – 847 випадків;
Чернігівська область – 649 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 липня до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19, усього з початку року – 109 954.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі стверджують, що новий тип коронавірусу, інформація про який не сходить із вуст із кінця минулого року, пацієнти іноді все ще плутають з іншими захворюваннями.