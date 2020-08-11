Коронавірус на Київщині: захворювання виявили ще у понад 40 осіб
На Київщині станом на ранок 11 серпня підтверджено вже 4239 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили у 42 осіб, видужали – лише восьмеро, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 10 осіб, а одужали – 2 970. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3 002 випадки;
Волинська область – 4 375 випадків;
Дніпропетровська область – 1 571 випадок;
Донецька область – 982 випадки;
Житомирська область – 2 178 випадків;
Закарпатська область – 5 875 випадків;
Запорізька область – 959 випадків;
Івано-Франківська область – 5 911 випадків;
Кіровоградська область – 725 випадків;
м. Київ – 9 687 випадків;
Київська область – 4 239 випадків;
Львівська область – 11 142 випадки;
Луганська область – 157 випадків;
Миколаївська область – 729 випадків;
Одеська область – 4 364 випадки;
Полтавська область – 503 випадки;
Рівненська область – 7 018 випадків;
Сумська область – 702 випадки;
Тернопільська область – 3 375 випадків;
Харківська область – 5 030 випадків;
Херсонська область – 271 випадок;
Хмельницька область – 1376 випадків;
Чернівецька область – 6 867 випадків;
Черкаська область – 1 039 випадків;
Чернігівська область – 1 038 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 138 695.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нейробіологи із США вважають, що коронавірус може мати набагато більше негативних наслідків для організму, ніж учені припускали раніше.