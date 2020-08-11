Коронавірус на Київщині: захворювання виявили ще у понад 40 осіб

На Київщині станом на ранок 11 серпня підтверджено вже 4239 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили у 42 осіб, видужали – лише восьмеро, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 10 осіб, а одужали – 2 970. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3 002 випадки;

Волинська область – 4 375 випадків;

Дніпропетровська область – 1 571 випадок;

Донецька область – 982 випадки;

Житомирська область – 2 178 випадків;

Закарпатська область – 5 875 випадків;

Запорізька область – 959 випадків;

Івано-Франківська область – 5 911 випадків;

Кіровоградська область – 725 випадків;

м. Київ – 9 687 випадків;

Київська область – 4 239 випадків;

Львівська область – 11 142 випадки;

Луганська область – 157 випадків;

Миколаївська область – 729 випадків;

Одеська область – 4 364 випадки;

Полтавська область – 503 випадки;

Рівненська область – 7 018 випадків;

Сумська область – 702 випадки;

Тернопільська область – 3 375 випадків;

Харківська область – 5 030 випадків;

Херсонська область – 271 випадок;

Хмельницька область – 1376 випадків;

Чернівецька область – 6 867 випадків;

Черкаська область – 1 039 випадків;

Чернігівська область – 1 038 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 138 695.

Дані РНБО Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нейробіологи із США вважають, що коронавірус може мати набагато більше негативних наслідків для організму, ніж учені припускали раніше.