Коронавірус на Київщині: зафіксовано ще 70 випадків

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:43, 13.08.2020 Оновлено: 09:59, 13.08.2020

На Київщині станом на ранок 13 серпня було підтверджено вже 4 377 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб, видужали 23 хворих, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 72 особи, а одужали – 3 044. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"13 серпня (станом на 9:00) в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1592 нові випадки. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 3086 випадків;

  • Волинська область – 4471 випадок;

  • Дніпропетровська область – 1630 випадків;

  • Донецька область – 1027 випадків;

  • Житомирська область – 2266 випадків;

  • Закарпатська область – 6009 випадків;

  • Запорізька область – 1010 випадків;

  • Івано-Франківська область – 6177 випадків;

  • Кіровоградська область – 733 випадки;

  • м. Київ – 10 002 випадки;

  • Київська область – 4377 випадків;

  • Львівська область – 11 474 випадки;

  • Луганська область – 170 випадків;

  • Миколаївська область – 755 випадків;

  • Одеська область – 4572 випадки;

  • Полтавська область – 516 випадків;

  • Рівненська область – 7206 випадків;

  • Сумська область – 754 випадки;

  • Тернопільська область – 3489 випадків;

  • Харківська область – 5378 випадків;

  • Херсонська область – 286 випадків;

  • Хмельницька область – 1468 випадків;

  • Чернівецька область – 7110 випадків;

  • Черкаська область – 1067 випадків;

  • Чернігівська область – 1107 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19, усього з початку року – 142 508.

Дані МОЗ
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот
Дані РНБО
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені заявили, що розумний годинник і фітнес-браслет можна використовувати для раннього визначення COVID-19, оскільки вони дозволяють стежити за частотою пульсу й параметрами сну людини.

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