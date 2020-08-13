Коронавірус на Київщині: зафіксовано ще 70 випадків

На Київщині станом на ранок 13 серпня було підтверджено вже 4 377 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб, видужали 23 хворих, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 72 особи, а одужали – 3 044. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"13 серпня (станом на 9:00) в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1592 нові випадки. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3086 випадків;

Волинська область – 4471 випадок;

Дніпропетровська область – 1630 випадків;

Донецька область – 1027 випадків;

Житомирська область – 2266 випадків;

Закарпатська область – 6009 випадків;

Запорізька область – 1010 випадків;

Івано-Франківська область – 6177 випадків;

Кіровоградська область – 733 випадки;

м. Київ – 10 002 випадки;

Київська область – 4377 випадків;

Львівська область – 11 474 випадки;

Луганська область – 170 випадків;

Миколаївська область – 755 випадків;

Одеська область – 4572 випадки;

Полтавська область – 516 випадків;

Рівненська область – 7206 випадків;

Сумська область – 754 випадки;

Тернопільська область – 3489 випадків;

Харківська область – 5378 випадків;

Херсонська область – 286 випадків;

Хмельницька область – 1468 випадків;

Чернівецька область – 7110 випадків;

Черкаська область – 1067 випадків;

Чернігівська область – 1107 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19, усього з початку року – 142 508.

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані РНБО Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені заявили, що розумний годинник і фітнес-браслет можна використовувати для раннього визначення COVID-19, оскільки вони дозволяють стежити за частотою пульсу й параметрами сну людини.