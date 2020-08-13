Коронавірус на Київщині: зафіксовано ще 70 випадків

Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.
На Київщині станом на ранок 13 серпня було підтверджено вже 4 377 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб, видужали 23 хворих, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 72 особи, а одужали – 3 044. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"13 серпня (станом на 9:00) в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1592 нові випадки. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 530 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3086 випадків;
Волинська область – 4471 випадок;
Дніпропетровська область – 1630 випадків;
Донецька область – 1027 випадків;
Житомирська область – 2266 випадків;
Закарпатська область – 6009 випадків;
Запорізька область – 1010 випадків;
Івано-Франківська область – 6177 випадків;
Кіровоградська область – 733 випадки;
м. Київ – 10 002 випадки;
Київська область – 4377 випадків;
Львівська область – 11 474 випадки;
Луганська область – 170 випадків;
Миколаївська область – 755 випадків;
Одеська область – 4572 випадки;
Полтавська область – 516 випадків;
Рівненська область – 7206 випадків;
Сумська область – 754 випадки;
Тернопільська область – 3489 випадків;
Харківська область – 5378 випадків;
Херсонська область – 286 випадків;
Хмельницька область – 1468 випадків;
Чернівецька область – 7110 випадків;
Черкаська область – 1067 випадків;
Чернігівська область – 1107 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19, усього з початку року – 142 508.
Дані МОЗ Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Дані РНБО Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені заявили, що розумний годинник і фітнес-браслет можна використовувати для раннього визначення COVID-19, оскільки вони дозволяють стежити за частотою пульсу й параметрами сну людини.