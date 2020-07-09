Коронавірус на Київщині: за добу додалися десятки хворих
У Київській області станом на ранок 9 липня було зафіксовано 2895 підтверджених випадків COVID-19.
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За минулу добу захворювання виявили ще у 42 осіб, водночас одужало 27 осіб. Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Зазначається, що загалом на Київщині від коронавірусу померли 55 осіб, а одужали – 1650. Про захворюваність написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"9 липня (станом на 9:00) в Україні 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальні, 23 784 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 810 нових випадків. Загалом проведено 760247 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2021 випадок;
Волинська область – 2875 випадків;
Дніпропетровська область – 1130 випадків;
Донецька область – 749 випадків;
Житомирська область – 1500 випадків;
Закарпатська область – 3622 випадки;
Запорізька область – 605 випадків;
Івано-Франківська область – 2857 випадків;
Кіровоградська область – 669 випадків;
м. Київ – 5872 випадки;
Київська область – 2895 випадків;
Львівська область – 6681 випадок;
Луганська область – 90 випадків;
Миколаївська область – 465 випадків;
Одеська область – 2052 випадки;
Полтавська область – 327 випадків;
Рівненська область – 4380 випадків;
Сумська область – 328 випадків;
Тернопільська область – 2153 випадки;
Харківська область – 2521 випадок;
Херсонська область – 201 випадок;
Хмельницька область – 865 випадків;
Чернівецька область – 5074 випадки;
Черкаська область – 707 випадків;
Чернігівська область – 585 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 липня до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19, всього від початку року – 98 510.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 9 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5872 осіб. За добу захворювання виявили ще у 93 мешканців столиці.