Коронавірус на Київщині: за добу додалися десятки хворих

У Київській області станом на ранок 9 липня було зафіксовано 2895 підтверджених випадків COVID-19.

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За минулу добу захворювання виявили ще у 42 осіб, водночас одужало 27 осіб. Про це йдеться на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Зазначається, що загалом на Київщині від коронавірусу померли 55 осіб, а одужали – 1650. Про захворюваність написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"9 липня (станом на 9:00) в Україні 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 810 нових випадків. Загалом проведено 760247 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2021 випадок;

Волинська область – 2875 випадків;

Дніпропетровська область – 1130 випадків;

Донецька область – 749 випадків;

Житомирська область – 1500 випадків;

Закарпатська область – 3622 випадки;

Запорізька область – 605 випадків;

Івано-Франківська область – 2857 випадків;

Кіровоградська область – 669 випадків;

м. Київ – 5872 випадки;

Київська область – 2895 випадків;

Львівська область – 6681 випадок;

Луганська область – 90 випадків;

Миколаївська область – 465 випадків;

Одеська область – 2052 випадки;

Полтавська область – 327 випадків;

Рівненська область – 4380 випадків;

Сумська область – 328 випадків;

Тернопільська область – 2153 випадки;

Харківська область – 2521 випадок;

Херсонська область – 201 випадок;

Хмельницька область – 865 випадків;

Чернівецька область – 5074 випадки;

Черкаська область – 707 випадків;

Чернігівська область – 585 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 липня до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 98 510.

Дані РНБО Скріншот

Допис МОЗ Скріншот

Допис МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 9 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5872 осіб. За добу захворювання виявили ще у 93 мешканців столиці.