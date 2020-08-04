Коронавірус на Київщині показав позитивну динаміку: статистика на 4 серпня

На Київщині станом на ранок 4 серпня було підтверджено 3877 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 32 осіб, втім, видужали – 49.

Також за цей час одна людина померла. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 65 осіб, а одужали – 2766. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"4 серпня (станом на 9:00) в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 – летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2848 випадків;

Волинська область – 4008 випадків;

Дніпропетровська область – 1459 випадків;

Донецька область – 903 випадки;

Житомирська область – 1967 випадків;

Закарпатська область – 5384 випадки;

Запорізька область – 851 випадок;

Івано-Франківська область – 5041 випадок;

Кіровоградська область – 711 випадків;

м. Київ – 8662 випадки;

Київська область – 3877 випадків;

Львівська область – 10067 випадків;

Луганська область – 130 випадків;

Миколаївська область – 648 випадків;

Одеська область – 3545 випадків;

Полтавська область – 466 випадків;

Рівненська область – 6355 випадків;

Сумська область – 560 випадків;

Тернопільська область – 3121 випадок;

Харківська область – 4093 випадки;

Херсонська область – 230 випадків;

Хмельницька область – 1200 випадків;

Чернівецька область – 6229 випадків;

Черкаська область – 955 випадків;

Чернігівська область – 909 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 серпня до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 127 719.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко розповіла про наслідки COVID-19 навіть після виписки.