Коронавірус на Київщині показав позитивну динаміку: статистика на 4 серпня
Коронавірус на Київщині показав позитивну динаміку.
На Київщині станом на ранок 4 серпня було підтверджено 3877 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 32 осіб, втім, видужали – 49.
Також за цей час одна людина померла. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 65 осіб, а одужали – 2766. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"4 серпня (станом на 9:00) в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 – летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2848 випадків;
Волинська область – 4008 випадків;
Дніпропетровська область – 1459 випадків;
Донецька область – 903 випадки;
Житомирська область – 1967 випадків;
Закарпатська область – 5384 випадки;
Запорізька область – 851 випадок;
Івано-Франківська область – 5041 випадок;
Кіровоградська область – 711 випадків;
м. Київ – 8662 випадки;
Київська область – 3877 випадків;
Львівська область – 10067 випадків;
Луганська область – 130 випадків;
Миколаївська область – 648 випадків;
Одеська область – 3545 випадків;
Полтавська область – 466 випадків;
Рівненська область – 6355 випадків;
Сумська область – 560 випадків;
Тернопільська область – 3121 випадок;
Харківська область – 4093 випадки;
Херсонська область – 230 випадків;
Хмельницька область – 1200 випадків;
Чернівецька область – 6229 випадків;
Черкаська область – 955 випадків;
Чернігівська область – 909 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 серпня до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 127 719.
Дані РНБО Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко розповіла про наслідки COVID-19 навіть після виписки.