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Коронавірус на Київщині показав позитивну динаміку: статистика на 4 серпня

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,0 т.
Коронавірус на Київщині показав позитивну динаміку

Коронавірус на Київщині показав позитивну динаміку.

На Київщині станом на ранок 4 серпня було підтверджено 3877 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 32 осіб, втім, видужали – 49.

Також за цей час одна людина померла. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 65 осіб, а одужали – 2766. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"4 серпня (станом на 9:00) в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 – летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2848 випадків;

  • Волинська область – 4008 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1459 випадків;

  • Донецька область – 903 випадки;

  • Житомирська область – 1967 випадків;

  • Закарпатська область – 5384 випадки;

  • Запорізька область – 851 випадок;

  • Івано-Франківська область – 5041 випадок;

  • Кіровоградська область – 711 випадків;

  • м. Київ – 8662 випадки;

  • Київська область – 3877 випадків;

  • Львівська область – 10067 випадків;

  • Луганська область – 130 випадків;

  • Миколаївська область – 648 випадків;

  • Одеська область – 3545 випадків;

  • Полтавська область – 466 випадків;

  • Рівненська область – 6355 випадків;

  • Сумська область – 560 випадків;

  • Тернопільська область – 3121 випадок;

  • Харківська область – 4093 випадки;

  • Херсонська область – 230 випадків;

  • Хмельницька область – 1200 випадків;

  • Чернівецька область – 6229 випадків;

  • Черкаська область – 955 випадків;

  • Чернігівська область – 909 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 серпня до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 127 719.

Дані РНБО

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко розповіла про наслідки COVID-19 навіть після виписки.

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