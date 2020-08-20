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Коронавірус на Київщині: підтверджено ще понад 40 випадків. Статистика

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,8 т.
Коронавірус на Київщині. Ілюстрація

Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.

У Київській області станом на ранок 20 серпня було підтверджено 4727 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 42 осіб.

Як повідомила пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook, загалом в Україні вже 98 537 випадків COVID-19, з них 2184 – летальні, 50 441 пацієнт одужав.

"За добу зафіксовано 2134 нові випадки. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 3405 випадків;

  • Волинська область – 4929 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1873 випадки;

  • Донецька область – 1156 випадків;

  • Житомирська область – 2597 випадків;

  • Закарпатська область – 6662 випадки;

  • Запорізька область – 1213 випадків;

  • Івано-Франківська область – 7290 випадків;

  • Кіровоградська область – 749 випадків;

  • м. Київ – 11 172 випадки;

  • Київська область – 4727 випадків;

  • Львівська область – 12 631 випадок;

  • Луганська область – 204 випадки;

  • Миколаївська область – 893 випадки;

  • Одеська область – 5408 випадків;

  • Полтавська область – 594 випадки;

  • Рівненська область – 8091 випадок;

  • Сумська область – 1078 випадків;

  • Тернопільська область – 4116 випадків;

  • Харківська область – 6849 випадків;

  • Херсонська область – 321 випадок;

  • Хмельницька область – 1768 випадків;

  • Чернівецька область – 8297 випадків;

  • Черкаська область – 1200 випадків;

  • Чернігівська область – 1314 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 20 серпня до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 156 685.

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що COVID-19 може викликати мультисистемний запальний синдром (MIS-C) у дітей, який відрізняється від хвороби Кавасакі.

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