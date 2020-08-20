Коронавірус на Київщині: підтверджено ще понад 40 випадків. Статистика

Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.
У Київській області станом на ранок 20 серпня було підтверджено 4727 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 42 осіб.
Як повідомила пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook, загалом в Україні вже 98 537 випадків COVID-19, з них 2184 – летальні, 50 441 пацієнт одужав.
"За добу зафіксовано 2134 нові випадки. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3405 випадків;
Волинська область – 4929 випадків;
Дніпропетровська область – 1873 випадки;
Донецька область – 1156 випадків;
Житомирська область – 2597 випадків;
Закарпатська область – 6662 випадки;
Запорізька область – 1213 випадків;
Івано-Франківська область – 7290 випадків;
Кіровоградська область – 749 випадків;
м. Київ – 11 172 випадки;
Київська область – 4727 випадків;
Львівська область – 12 631 випадок;
Луганська область – 204 випадки;
Миколаївська область – 893 випадки;
Одеська область – 5408 випадків;
Полтавська область – 594 випадки;
Рівненська область – 8091 випадок;
Сумська область – 1078 випадків;
Тернопільська область – 4116 випадків;
Харківська область – 6849 випадків;
Херсонська область – 321 випадок;
Хмельницька область – 1768 випадків;
Чернівецька область – 8297 випадків;
Черкаська область – 1200 випадків;
Чернігівська область – 1314 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 20 серпня до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 156 685.
Дані МОЗ Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
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