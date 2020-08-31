Коронавірус на Київщині: підтверджено ще майже 90 випадків захворювання

На Київщині станом на ранок 31 серпня було підтверджено вже 5669 випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили у 89 осіб, видужав за цей час один хворий. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли 96 осіб, а одужали – 3613.

Коронавірус на Київщині Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індонезії виявили мутований штам коронавірусу D614G, який в 10 разів більш заразний.

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