Коронавірус на Київщині: підтверджено ще майже 90 випадків захворювання

Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.
На Київщині станом на ранок 31 серпня було підтверджено вже 5669 випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили у 89 осіб, видужав за цей час один хворий. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли 96 осіб, а одужали – 3613.
Коронавірус на Київщині Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індонезії виявили мутований штам коронавірусу D614G, який в 10 разів більш заразний.
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