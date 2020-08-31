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Коронавірус на Київщині: підтверджено ще майже 90 випадків захворювання

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,9 т.
Коронавірус на Київщині. Ілюстрація

Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.

На Київщині станом на ранок 31 серпня було підтверджено вже 5669 випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили у 89 осіб, видужав за цей час один хворий. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли 96 осіб, а одужали – 3613.

Коронавірус на Київщині

Коронавірус на Київщині Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індонезії виявили мутований штам коронавірусу D614G, який в 10 разів більш заразний.

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