Коронавірус на Київщині: кількість заражених збільшилася майже на 70
У Київській області станом на ранок 12 серпня було підтверджено вже 4 307 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 68 осіб, видужав 51 хворий, померла за цей час одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померла вже 71 особа, а одужала – 3 021. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"12 серпня (станом на 9:00) в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 – летальних, 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нових випадки. Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3 043 випадки;
Волинська область – 4 423 випадки;
Дніпропетровська область – 1 602 випадки;
Донецька область – 1 011 випадків;
Житомирська область – 2 215 випадків;
Закарпатська область – 5 946 випадків;
Запорізька область – 971 випадок;
Івано-Франківська область – 6 039 випадків;
Кіровоградська область – 728 випадків;
м. Київ – 9 869 випадків;
Київська область – 4 307 випадків;
Львівська область – 11 308 випадків;
Луганська область – 160 випадків;
Миколаївська область – 744 випадки;
Одеська область – 4 458 випадків;
Полтавська область – 514 випадків;
Рівненська область – 7 114 випадків;
Сумська область – 716 випадків;
Тернопільська область – 3 413 випадків;
Харківська область – 5 169 випадків;
Херсонська область – 276 випадків;
Хмельницька область – 1413 випадків;
Чернівецька область – 6 980 випадків;
Черкаська область – 1 049 випадків;
Чернігівська область – 1 080 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 серпня до Центру надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 140 504.
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