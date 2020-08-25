На Київщині коронавірус виявили ще у 90 осіб: статистика на 25 серпня

На Київщині коронавірус виявили ще у 90 осіб.

У Київській області станом на ранок 25 серпня було підтверджено вже 5115 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 90 осіб.

Видужали за цей час лише 63 хворих. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 84 особи, а одужали – 3384.

Дані РНБО Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар Великобританії, професор Кріс Вітті вважає, що вакцина від нового типу коронавірусу може бути не готовою до цієї зими, як про це заявляють учені з багатьох країн.

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