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16 квітня • оновлено в 14:56
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/ Життя столиці

Коронавірус справді є: Кличко прояснив ситуацію з Медмістечком у Києві

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Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що серед медпрацівників Київської міської клінічної лікарні №6 виявили 15 випадків коронавірусу COVID-19.

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Про це він заявив під час брифінгу 16 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За словами очільника столиці України, медустанову не закривали (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Медзаклад продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше були госпіталізовані в терміновому порядку. Але нових пацієнтів станом на сьогодні не приймає", – підкреслив він.

Кличко прояснив ситуацію з Медмістечком у Києві. Ілюстрація

Кличко прояснив ситуацію з Медмістечком у Києві. Ілюстрація

"Так, серед медиків, які захворіли за цей час у столиці, є співробітники шостої лікарні – 15 медпрацівників. Більшість із них лікується вдома під контролем медиків", – додав Кличко.

Він зазначив, що в Києві у стаціонарах через коронавірус станом на 16 квітня перебували 19 медпрацівників. А на самоізоляції – 179 медиків, які контактували із зараженими пацієнтами.

"Всі медики, які контактували з хворими, проходять обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19", – підсумував очільник Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилася суперечлива інформація про спалах коронавірусу COVID-19 серед медперсоналу Київської міської клінічної лікарні №6. Журналісти стверджують, що заклад закрили, а причиною зараження стала відсутність захисту. У самій лікарні факт захворювання визнали, але інформацію про закриття та незахищеність медиків спростували.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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