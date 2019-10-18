"Концентрат г*мна!" Киян обурило знищення відомого муралу

У Києві масштабний мурал, виконаний американським художником Ернесто Маранжею на 16-поверховому будинку на Харківському шосе, вирішили замінити рекламою.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook підприємець Олександр Соколовський.

"Мурал на Дарницькій (колиш. Ленінградській) площі американця Ернесто Маранжі вже все... Прощаємося. Тепер на все 16-поверховій будівля по Харківському шосе, 2а буде реклама!" – написав він.

У Києві зафарбували відомий мурал Facebook Гео Лероса

Малюнок зафарбували нібито для утеплення будинку. Як розповів організатор проекту Art Unaited Us, народний депутат Гео Лерос, на будинку вже встановили кріплення під рекламу.

"Замість муралу, який оживляв простір навколо, і створював певну естетику, там буде реклама! № дозволу 73120-19. Кріплення встановлені вже, система підсвічування теж, тепер залишилося чекати, коли там з'явиться якась реклама прокладок або препаратів від геморою. А якщо подивитися на результат діяльності компанії "СВІТ АУТДОР МЕДІА" , то ви побачите концентрат візуального г*мна в місті, який потрібно заборонити під нуль!" – обурився він.

На місці муралу вже встановлюють рекламу Facebook Гео Лерос

"І найсумніше, що наступ Київреклами на мурали, які полюбилися киянам, триває", – додав Сокловський.

За його даними, вже видано дозвіл на роботу американця Джеймса Буллоу "Підйом" на Великій Васильківській 145/1 (Либідська пл.).

"Так, явно мало у нас зовнішньої реклами, що привертає туристів і милує погляд киян серед панельних джунглів. Та й чи потрібні нам ці туристи, чого ми повинні під них прогинатися", – резюмував підприємець.

До дискусії в коментарях приєдналися кияни. "Як шкода", "Мені він подобався", "Мурал треба врятувати", "Рекламу вже пора заборонити", – написали вони.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мурал за адресою Харківське шосе, 2А, знищили, незважаючи на обурення киян.

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