Мотоцикліст, який порушив ПДР в Києві, розкаявся. Відео

Мотоцикліст, який брав участь в конфлікті в Оболонському районі Києва, попросив вибачився перед пішоходом, якого штовхнув.

Він визнав, що порушив правила дорожнього руху (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Я їхав по тротуару, я це визнаю. Якщо у вас є контакти цієї людини, з яким був конфлікт, я хочу з ним зустрітися, вибачитися та вирішити це питання", – заявив мотоцикліст.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Оболонському районі Києва чоловік вдарив пакетом мотоцикліста, що рухався з порушенням правил дорожнього руху. Повідомлялося, що власник двоколісного транспорту нібито побив пішохода, а після поїхав в невідомому напрямку.