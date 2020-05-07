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7 травня • оновлено в 18:44
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Коли запрацює метро у Києві: в ОП оголосили про рішення

7.6т
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за планом, який напрацював уряд, запуск роботи метро у Києві не може відбутися до завершення карантину 22 травня.

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З відповідним зверненням він виступив на нараді з представниками Кабміну та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19. Про це інформує сайт глави держави.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський підтримав таку позицію.

Шмигаль і Зеленський

Шмигаль і Зеленський

За словами прем'єра, ранній запуск громадського транспорту, і зокрема метрополітену, загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

"Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", – погодився із ним президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що метро у Києві може запрацювати тільки через 30 днів після закінчення карантину через пандемію коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особи
Володимир Зеленський Денис Шмигаль
Місце
Україна Київ
Тег
метро
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