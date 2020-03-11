Коли закінчиться карантин у Києві: терміни і що може піти не так

Карантин у Києві через коронавірус COVID-2019, який вводиться 12 березня, триватиме до 1 квітня.

Таке уточнення зробив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, ця дата – попередня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У той же час, за словами медиків, у реальності, все може бути по-іншому.

Стало відомо, коли закінчиться карантин у Києві

Зокрема, як розповіла лікар-інфекціоніст, завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська, з 1 квітня в Україні може виникнути критична ситуація з протидією епідемії коронавірусу COVID-19.

Як пояснила лікар, скорочення пов'язане зі зміною системи фінансування. З другого кварталу поточного року медичні установи будуть отримувати бюджетні кошти, виходячи з кількості пролікованих пацієнтів.

Усі подробиці про карантин у Києві через коронавірус читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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