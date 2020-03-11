Коли закінчиться карантин у Києві: терміни і що може піти не так

Карантин у Києві через коронавірус COVID-2019, який вводиться 12 березня, триватиме до 1 квітня.
Таке уточнення зробив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, ця дата – попередня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У той же час, за словами медиків, у реальності, все може бути по-іншому.
Стало відомо, коли закінчиться карантин у Києві
Зокрема, як розповіла лікар-інфекціоніст, завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська, з 1 квітня в Україні може виникнути критична ситуація з протидією епідемії коронавірусу COVID-19.
Як пояснила лікар, скорочення пов'язане зі зміною системи фінансування. З другого кварталу поточного року медичні установи будуть отримувати бюджетні кошти, виходячи з кількості пролікованих пацієнтів.
Усі подробиці про карантин у Києві через коронавірус читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Карта поширення коронавірусу в світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
З'явилася інформація, що Кабінет міністрів на засіданні 11 березня розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.
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