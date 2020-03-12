Коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст: Кличко назвав дату

Подільсько-Воскресенський міст, який будують уже понад 20 років, буде відкритий для автомобілів до кінця 2020 року.

Таку обіцянку дав мер столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю для авторської проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, відповідаючи на запитання про рівень інфраструктурного комфорту в місті (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Кличка, хоч столиця і приваблює багато людей, але в ній є проблема – транспортний колапс. Він зазначив, що влада постійно працює над поліпшенням рівня комфорту: наприклад, планується закупівля сучасного громадського транспорту, встановлення плати за парковку в центрі.

Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст

"Можу сказати, що до кінця цього року Подільсько-Воскресенський міст буде вже відкрито для транспорту. Нам треба натягнути ванти, покласти асфальт, встановити огорожі. Там ще багато роботи, але я взяв на себе зобов'язання до кінця року відкрити автосполучення між правим і лівим берегом, мостом, який будують уже понад 20 років. Багато мерів обіцяли це зробити, я теж обіцяв, але я відрізняюся від інших тим, що зроблю це", – підкреслив Кличко.

Мер міста додав, що мости і дороги не ремонтуються, не будуються швидко через те, що для цього потрібно багато грошей.

Повний текст інтерв'ю можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще у вересні 2019 року Центр транспортних стратегій опублікував нові фото Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві, який почали будувати ще 26 років тому.

А вже в лютому 2020 року мер Києва показав, як йшло будівництво мосту.

Пізніше Кличко заявив, що у травні шляховики почнуть асфальтування проїжджої частини цього мостового переходу.

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