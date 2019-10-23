Коли в Києві розпочнеться опалювальний сезон: Кличко назвав дату

У Києві опалювальний сезон почнеться з 25 жовтня, на повноцінне введення системи в роботу піде до 10 днів.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дата була обрана виходячи з прогнозів синоптиків, передає "Радіо Київ".
"Наступний тиждень (з 28 жовтня. – Ред.) вже буде холодним. Ми запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі і, щоб вона працювала на всю потужність, нам потрібно днів 10. 25 жовтня починаємо опалювальний сезон", – сказав мер.
У Києві 25 жовтня розпочнеться опалювальний сезон
Данкор
За словами мера, місто готове до сезону опалення.
Як писав OBOZREVATEL, а Україні станом на вівторок, 22 жовтня, опалювальний сезон почався вже в 12 областях.
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