Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Коли в Києві розпочнеться опалювальний сезон: Кличко назвав дату

1.5т Читати матеріал російською

У Києві опалювальний сезон почнеться з 25 жовтня, на повноцінне введення системи в роботу піде до 10 днів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дата була обрана виходячи з прогнозів синоптиків, передає "Радіо Київ".

"Наступний тиждень (з 28 жовтня. – Ред.) вже буде холодним. Ми запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі і, щоб вона працювала на всю потужність, нам потрібно днів 10. 25 жовтня починаємо опалювальний сезон", – сказав мер.

Новини
Проблеми з опалювальним сезоном в Україні: у Кабміні вжили термінових заходів

У Києві 25 жовтня розпочнеться опалювальний сезон

У Києві 25 жовтня розпочнеться опалювальний сезон

Данкор

За словами мера, місто готове до сезону опалення.

Як писав OBOZREVATEL, а Україні станом на вівторок, 22 жовтня, опалювальний сезон почався вже в 12 областях.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки