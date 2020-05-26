Коли в Києві запрацює електричка: Кличко назвав терміни

У Києві міська електричка відновить роботу в межах послаблення карантину одночасно із усім залізничним транспортом у країні, що заплановано вже на 1 червня.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 26 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він зазначив, що Київ вже відновив роботу наземного громадського транспорту, метро, тому наразі потрібно спостерігати за епідситуацією для уникнення спалаху COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України. Це прописано в плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно з ним, вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному та міжобласному сполученні. Зокрема, в міській електричці", – підкреслив Кличко.

У Києві після карантину запрацює електричка. Ілюстрація

Він додав, що КП "Київпастранс" замовило філії "Укрзалізниці" ремонт столичної міської електрички. Річ у тім, що вона належить "Укрзалізниці", а місто цей вид транспорту експлуатує.

"Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів, а також їхнє технічне обслуговування. Бо багато років ніхто не займався оновленням цих електричок", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня у Києві та Харкові після майже двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро.

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