Коли у Києві відкриють дитячі табори та секції: Кличко дав прогноз

У Києві відновлювати роботу дитячих секцій та таборів поки що не будуть через пандемію коронавірусу.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 25 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Також він розповів про відновлення роботи розважальних зон для малюків у ТРЦ (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).

"Говорити про роботу дитячих секцій та таборів поки зарано. Наразі готуються до відкриття столичні садочки. Школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття садочків наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів у школах. Але це – перспектива липня, не раніше. Щодо дитячих секцій – відновлення їх роботи заплановане на вересень", – підкреслив Кличко.

У Києві відкриють дитячі табори та секції. Ілюстрація

Він нагадав, що рішення про відновлення роботи ТРЦ місто ухвалить окремо. За словами мера Києва, є ймовірність, що їх зможуть дозволити відкрити вже до кінця поточного тижня.

"Але дитячі розважальні зони поки не працюватимуть. Ми послаблюємо обмеження поступово, щоб не допустити інфекційного вибуху", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 23 травня дозволили відновити роботу метро, наземного громадського транспорту і магазинів. Також до відкриття готуються дитячі садки, готелі і ринки.

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