Коли у Києві відчинять метро: Кличко дав відповідь

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки не може назвати точної дати поновлення роботи столичного метро.

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За його словами, якщо поширення коронавірусу в Україні посилиться, то терміни заборони роботи підземки можуть бути продовжені. Про це Кличко розповів під час брифінгу 25 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Метро у Києві ТСН

"Якщо вірус поширюватиметься з такою ж динамікою, то і надалі діятимуть обмеження. Ми повинні максимально обмежити контакти, щоб захистити здоров'я людей. Тому дату відчинення метро я вам зараз сказати не можу", – зізнався мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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