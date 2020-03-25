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25 березня • оновлено в 13:02
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/ Життя столиці

Коли у Києві відчинять метро: Кличко дав відповідь

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки не може назвати точної дати поновлення роботи столичного метро.

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За його словами, якщо поширення коронавірусу в Україні посилиться, то терміни заборони роботи підземки можуть бути продовжені. Про це Кличко розповів під час брифінгу 25 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Метро у Києві

Метро у Києві

ТСН

"Якщо вірус поширюватиметься з такою ж динамікою, то і надалі діятимуть обмеження. Ми повинні максимально обмежити контакти, щоб захистити здоров'я людей. Тому дату відчинення метро я вам зараз сказати не можу", – зізнався мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
кому там по нижче спини вже припекло? в нас тільки починається підійматися хвиля, так що держіть човна а би не захлеснуло хвилею та не перекинуло. ВСІМ здоровя !!!
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