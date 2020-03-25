Коли у Києві відчинять метро: Кличко дав відповідь

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки не може назвати точної дати поновлення роботи столичного метро.
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За його словами, якщо поширення коронавірусу в Україні посилиться, то терміни заборони роботи підземки можуть бути продовжені. Про це Кличко розповів під час брифінгу 25 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Метро у Києві
ТСН
"Якщо вірус поширюватиметься з такою ж динамікою, то і надалі діятимуть обмеження. Ми повинні максимально обмежити контакти, щоб захистити здоров'я людей. Тому дату відчинення метро я вам зараз сказати не можу", – зізнався мер Києва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що у разі дотримання карантину в Україні епідемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня.
А лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв припустив, що карантин в Україні може закінчитися у другій половині квітня.
Нагадаємо, що Кабмін розпорядився про припинення роботи метро Києва з 23:00 17 березня.
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