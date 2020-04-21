Коли у Києві послаблять карантин: Кличко озвучив план

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 12:43, 21.04.2020 Оновлено: 13:31, 21.04.2020

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поступове послаблення карантину в столиці відбудеться після того, як буде подолано пік поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це він сказав під час брифінгу 21 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Міський голова зазначив, що деякі європейські країни, які минули пік, вже розпочали поволі та обережно пом'якшувати обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Кличка, він поспілкувався з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав та проаналізував їхню роботу в такій складній ситуації.

Клико розповів, коли в Києві послаблять карантин. Ілюстрація

"План поетапного послаблення обмежень розробила й столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися, що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів. Але сьогодні головне – як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 892, а на території області – до 356.

  • У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 15 жінок віком від 25 до 67 років, 25 чоловіків віком від 18 до 72 років, а також двоє дітей: 5-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.

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