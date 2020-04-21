Коли у Києві послаблять карантин: Кличко озвучив план

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поступове послаблення карантину у столиці відбудеться після того, коли буде подолано пік поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це він сказав під час брифінгу 21 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Глава Києва відзначив, що деякі європейські країни, які минули пік, вже розпочали поволі та обережно послаблювати обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Кличка, він поспілкувався з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав та проаналізував їх роботу у такій складній ситуації.

Клико розповів, коли у Києві послаблять карантин. Ілюстрація

"План поетапного послаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися, що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів. Але сьогодні головне – як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 892, а на території області – до 356.

У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 15 жінок віком від 25 до 67 років, 25 чоловіків віком від 18 до 72 років, а також двоє дітей: 5-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.

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