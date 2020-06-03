У Києві можуть дозволити святкувати випускні: названо умови

У Києві можуть дозволити, з дотриманням обмежень, святкувати випускні, якщо після чергового пом’якшення карантину 10 червня повноцінно запрацюють ресторани та кафе.

Про це заявив голова медичної комісії Києва, депутат столичної міськради від ВО "Свобода" Олег Гелевей. Його слова цитує ТСН.

"Коли вже буде дозволено, щоб відкривалися заклади громадського харчування, так. Але ви маєте розуміти, що не можете посадити всіх за один стіл. Якщо заклад має велику залу і там поміститься увесь клас, то чому ні?" – пояснив він.

У Києві можуть дозволити святкувати випускні, якщо повністю запрацюють ресторани і кафе

Однак Гелевей зауважив, що під час організації святкування випускних обов’язковим залишається дотримання карантинних обмежень.

Він нагадав, що після останнього етапу пом’якшення карантину у Києві було дозволено відкрити дитячі садочки, готелі, фітнес-клуби, торговельно-розважальні центри тощо.

Тоді як згідно з постановою Кабміну, додав голова медкомісії, із 10 червня у Києві мають відкрити ресторани та кафе з обмеженням щодо кількості відвідувачів за одним столом, дотриманням дистанції та перевіркою температури.

"Так само від 10 червня, за рішенням власника чи органів правління, плануються відновлення діяльності закладів культури щодо приймання відвідувачів, проведення культурних заходів. Але за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м площі приміщення, де відбудеться захід. Я так розумію, що це стосуватиметься і кінотеатрів", – додав Гелевей.

За словами депутата, у звичному режимі зможуть працювати і готелі, у яких буде дозволена робота ресторанів із дотриманням обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що Міністерство освіти не рекомендує школам проводити випускні бали до закінчення карантину, діти щосили "підпільно" готуються до свята.