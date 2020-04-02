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2 квітня • оновлено в 11:21
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Коли у Києві буде пік захворюваності на коронавірус: лікарка назвала терміни

1.2т
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Підвищення захворюваності на коронавірус COVID-19 у Києві у рази очікується через 2-3 тижня.

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Про це головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко 1 квітня написала на своїй сторінці у Facebook. Такі висновки медики зробили, спостерігаючи за ситуацією як у державі, так і у світі.

"Ми відстежуємо новини України та світу, бачимо не надто відповідальну поведінку співвітчизників, тому, як не прикро, очікуємо підвищення захворюваності в рази через 2-3 тижні", – підкреслила вона.

Лікарка розповіла, коли у Києві буде пік захворюваності на коронавірус. Ілюстрація

Лікарка розповіла, коли у Києві буде пік захворюваності на коронавірус. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антоненко розповіла, що у людей із коронавірусом COVID-19 здебільшого спостерігається двохвильовий перебіг хвороби.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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